Dagli inviati Borja Valero: "Non percepisco una Fiorentina senza Antognoni. Spero risolva i problemi col club"

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Borja Valero, a margine della consegna della targa "Solo per la maglia" da parte della Regione Toscana presso la sala del Gonfalone del palazzo del Pegaso, ha parlato dell'attualità viola e anche della polemica intorno alla potenziale assenza di Antognoni dalla festa dei 100 anni della Fiorentina: "È bellissimo essere ricordato per quello che hai fatto e dato per questa maglia. Sono fiero di aver fatto parte di un club come la Fiorentina e mi auguro che quest'anno vada meglio perché se lo merita la Fiorentina stessa visto che entriamo nell'anno del centenario"

Grosso è l'allenatore giusto per il rilancio?

"Sicuramente ha fatto molto bene a Sassuolo. Sappiamo che Firenze è più esigente di Sassuolo e quindi le esigenze saliranno, ma credo che sia pronto perché ha fatto gavetta e si è messo in mostra raccogliendo i frutti che ha seminato. Mi auguro per lui e per noi tifosi che le cose possano funzionare".

Antognoni assente dalla festa, proverà a convincerlo a cambiare idea?

"Io non percepisco la Fiorentina senza Antognioni è uno dei simboli più grandi per questa maglia. Spero che le cose possano risolversi perché questa sarà la festa della Fiorentina e della maglia viola. Lui è grande e valuterà da solo cosa fare e cosa sarà meglio per lui e per la Fiorentina".

Si parla di Ndour come uomo mercato da 40 milioni, è il calcio di oggi?

"Il calcio di oggi è questo, i vuole poco che le società più grandi provino a prendere i talenti più importanti perché altrimenti non possono competere con le cifre che si leggono all'estero. E' un ragazzo giovane, con la testa, e spero che possa crescere ancora a Firenze dando una mano alla Fiorentina".