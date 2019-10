IVAN, DDV ha usato la Fiorentina per farsi conoscere

L'ex portiere della Florentia Viola, Andrea Ivan, ha detto la sua sulla vecchia proprietà della Fiorentina. Queste le sue parole: "I Della Valle agli inizi davano garanzie per tornare in Serie A, dopo il fallimento. Siamo stati campioni d'inverno di Serie C insieme al Rimini ed avevamo lo stesso entusiasmo che c'è adesso, la stessa voglia di stare e seguire la Fiorentina e di partecipare, in campo e fuori. Non hanno mai avuto niente contro la Fiorentina ed i tifosi i Della Valle, avevano però capito che era finito un ciclo: i viola sono stati usati da DDV per farsi conoscere, i tifosi chiedevano a noi chi fosse il nuovo proprietario, a quell'epoca il rapporto tra tifosi e squadra era diverso anche per la categoria che si faceva. Commisso è un imprenditore serio che ha investito con piani chiari. Quest'anno è di transizione, verranno sistemate varie cose a livello societario per poi giungere a risultati come quelli conseguiti dall'Atalanta che non ha nulla in più dei viola tranne il centro sportivo che ti fa guadagnare 7/8 punti in classifica. Un posto protetto dove i calciatori possono trovare rifugio, un punto di riferimento: questo serve a Firenze prima di pensare ad andare in Europa. Così tutti possono lavorare insieme per il bene comune".