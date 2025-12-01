Intanto a Bologna Italiano può fare la storia: con un successo con la Cremonese sarebbe a -1 dalla vetta

vedi letture

Vi ricordate di Vincenzo Italiano? La tredicesima giornata si chiude al Dall'Ara e l'ex tecnico della Fiorentina può riscrivere ancora la storia del Bologna. Che non era mai partita così bene in campionato negli ultimi sessant'anni. Reduci anche da un 4-1 sul RedBull Salisburgo, gli uomini di Italiano stasera ricevono la Cremonese. Il clima sarà come sempre quello delle grandissime occasioni, perché con una vittoria il Bologna, a 24 punti, può portarsi a 27, a meno uno dalla vetta occupata da Napoli e Milan, agganciando Inter e Roma. Tuttomercatoweb.com fa il punto sulle formazioni: per i padroni di casa non ci saranno Skorupski e Freuler (terapie per il primo, lavoro differenziato per il secondo), ma torneranno a disposizione Cambiaghi e Rowe, seppur non dal primo minuto. In porta conferma per Ravaglia. In difesa dovrebbe tornare Holm, che completerebbe il reparto con Heggem, Lucumì e Lykogiannis (Miranda verso un turno di riposo dopo aver giocato 270’ nelle ultime tre gare). In mediana ci saranno Ferguson e Moro. Sulla trequarti Orsolini, Odgaard e Dominguez (favorito su Bernardeschi). Davanti spazio a Santiago Castro. Ancora rimandato il rientro fra i convocati Ciro Immobile

Dall'altra parte la Cremonese è reduce dal Ko interno con la Roma e ha un po' rallentato in classifica dopo la partenza sprint. Nel 3-5-2 di mister Nicola trova spazio in difesa il terzetto ormai collaudato formato da Terracciano, Baschirotto e Bianchetti davanti al portiere Audero. Sulle fasce ci sono Barbieri e Pezzella, nel mezzo Grassi è recuperato ma vanno verso una maglia da titolare Payero, Vandeputte Bondo. In avanti confermati Bonazzoli e Vardy, in vantaggio su Vazquez e Sanabria.