Jovic si prende l'AEK Atene, tripletta decisiva nel derby con il Panathinaikos
FirenzeViola.it
L'ex attaccante della Fiorentina Luka Jovic, affrontato dai viola nell'ultimo turno di Conference League al Franchi, è il protagonista assoluto del derby di Atene giocatosi oggi tra AEK Atene e Panathinaikos e che ha chiuso la giornata della Super League greca. Jovic infatti ha firmato una strepitosa tripletta all’Apostolos Nikolaidis Stadium, decidendo la sfida. Due gol sono arrivati nel primo tempo mentre l'altro, su rigore, è arrivato nei minuti di recupero ed ha regalato la vittoria ai suoi.
Pubblicità
Ex viola
Dicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insiemedi Mario Tenerani
Le più lette
1 Dicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insieme
Copertina
FirenzeViolaLa paura di retrocedere per centrare la salvezza: ecco perché la Fiorentina è ancora viva
Tommaso LoretoL’esame Palladino per capire se davvero la Fiorentina ha capito di dover indossare l’elmetto
Alberto PolverosiCon Vanoli il primo passo indietro (con Pioli no, perché non c’erano mai stati passi in avanti…). Dzeko è una delusione, non solo per le parole, ma soprattutto per il rendimento. Domani a Bergamo sperando che il calcio non sia logico
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com