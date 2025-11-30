Jovic si prende l'AEK Atene, tripletta decisiva nel derby con il Panathinaikos

L'ex attaccante della Fiorentina Luka Jovic, affrontato dai viola nell'ultimo turno di Conference League al Franchi, è il protagonista assoluto del derby di Atene giocatosi oggi tra AEK Atene e Panathinaikos e che ha chiuso la giornata della Super League greca. Jovic infatti ha firmato una strepitosa tripletta all’Apostolos Nikolaidis Stadium, decidendo la sfida. Due gol sono arrivati nel primo tempo mentre l'altro, su rigore, è arrivato nei minuti di recupero ed ha regalato la vittoria ai suoi.