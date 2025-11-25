Bove: "Voglio tornare a giocare in ogni modo. Non importa dove e quando"

Ospite su Rai Radio 2 nel corso di 'Radio2 Social Club', Edoardo Bove ha parlato ancora una volta della sua volontà di tornare a giocare. A quasi un anno dal malore, Bove ha toccato con mano il tema dell'impossibilità di rientrare in Serie A al momento. Al contrario di quanto permesso in altre leghe europee: "In Italia c’è un tipo di regolamento che in altri campionati non è lo stesso ed è permesso giocare con il defibrillatore, il mio amico che mi accompagna dal 12 dicembre dell’anno scorso", ha ricordato. "Io sono tranquillo perché per me l’importante è tornare a giocare al di là di dove, quando, come e perché.

In questo anno ho avuto la possibilità di vedere il calcio da fuori, di distaccarmi da una parte di me che era sempre presente perché ero abituato a una calendarizzazione della mia vita: vivere la settimana in base alla partita", l'analisi lucida del giocatore romano di 23 anni. "Ho avuto la possibilità di rivedere delle mie priorità. Adesso sono contento perché mi sto allenando e posso mettere di nuovo il calcio al centro della mia vita e quello è il mio obiettivo. Lo sport per me è motivo di salute. La Roma prima in classifica? Stanno facendo un bellissimo percorso, ma c’è ancora tanto da giocare, è ancora presto per parlare di scudetto".