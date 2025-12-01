Gautieri: "La Fiorentina non viene aiutata dal proprio pubblico"
L'ex calciatore, Carmine Gautieri, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com del momento della Fiorentina: "La squadra è stata fatta. Cambiando allenatore si sperava che le cose cambiassero e così non è stato. Poi non vieni aiutato dal pubblico e se non hai personalità rischi di andare nel baratro. La Fiorentina può tirarsi ancora fuori da questa situazione”.
Chi vincerà lo Scudetto?
“Milan, Inter, Napoli e Roma sono sullo stesso piano. Se i giallorossi faranno un mercato importante potranno competere. Non c’è quell’ammazza campionato e per questo anche Como e Bologna hanno possibilità”.
Dicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insiemedi Mario Tenerani
