Gautieri: "La Fiorentina non viene aiutata dal proprio pubblico"

L'ex calciatore, Carmine Gautieri, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com del momento della Fiorentina: "La squadra è stata fatta. Cambiando allenatore si sperava che le cose cambiassero e così non è stato. Poi non vieni aiutato dal pubblico e se non hai personalità rischi di andare nel baratro. La Fiorentina può tirarsi ancora fuori da questa situazione”.

Chi vincerà lo Scudetto?

“Milan, Inter, Napoli e Roma sono sullo stesso piano. Se i giallorossi faranno un mercato importante potranno competere. Non c’è quell’ammazza campionato e per questo anche Como e Bologna hanno possibilità”.