Intanto Palladino debutta in Champions: stasera Eintracht-Atalanta

Raffaele Palladino esordisce da allenatore in Champions League. L'ex tecnico viola, nonché prossimo avversario in campionato della Fiorentina, sarà protagonista stasera contro l'Eintracht Francoforte nella gara valevole per la quinta giornata di league phase. «Ci serve una scintilla» ha affermato ieri nella conferenza della vigilia. Il tecnico campano, che ha esordito sulla panchina della Dea con una sconfitta per 3-1 a Napoli, ribadisce più volte la necessità di «ripartire dal secondo tempo del Maradona». «Ho percepito tanta concentrazione e dedizione al lavoro, i ragazzi stanno facendo tanta fatica e abbiamo lavorato molto su parecchi aspetti».

Sulla formazione Palladino non si sbilancia, ma lascia intendere che potrebbero esserci variazioni: la sosta per le nazionali e il livello degli allenamenti lo spingono a valutare fino all’ultimo. «Cercherò di mettere in campo chi in allenamento mi fa vedere le cose migliori. Non guardo in faccia a nessuno», chiarisce, aggiungendo che molti giocatori lo stanno mettendo in difficoltà in senso positivo. Tra i possibili cambi rientrano Kossounou, Zalewski, Musah e Scamacca, anche se non è detto che giochino tutti insieme.

La presenza di Gianluca Scamacca al suo fianco in conferenza è un ulteriore segnale. «Ho voluto io Gianluca qui con me», dice Palladino, ricordando le difficoltà attraversate dall’attaccante ma anche l’impatto positivo del suo ingresso a Napoli. Scamacca conferma il momento di crescita: «Ora mi sento bene, e più gioco più ritrovo automatismi e movimenti». Sottolinea inoltre l’effetto del nuovo allenatore: «Ci ha portato positività e idee chiare fin dal primo giorno». L’obiettivo è una partita aperta, da trasformare in un passo decisivo verso la qualificazione. Lo riporta Tuttosport.