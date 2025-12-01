Bergomi: "Anche a Firenze si sta verificando il brusio di San Siro"

Giuseppe Bergomi, ex Inter, ha parlato a SkySport a proposito della situazione della Fiorentina di mister Vanoli dopo l'ennesima delusione stagionale. Ecco le sue parole: "Io spero che la Fiorentina esca da questa situazione. Quando i tuoi tifosi ti fischiano diventa complicato, io lo chiamo "Il brusio di San Siro". indossare determinate maglie e giocare in certi stadi non è facile. Questa situazione è complicata, io ci sono passato. Le statistiche della Fiorentina non le augurerei a nessuno, la situazione è difficile".