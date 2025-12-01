Lesione di livello medio per Berardi: salta la Fiorentina e non solo

La Fiorentina sabato sarà al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo che non potrà contare sul suo gioiello Domenico Berardi. Il giocatore si è infortunato durante la gara con il Como ed oggi ha eseguito gli esami che hanno rilevato una lesione di livello medio alla coscia. Il giocatore dovrà dunque saltare di sicuro la Fiorentina ma va incontro ad uno stop più lungo.