M. Orlando sui demeriti della Juve: "Come fai a giocare così contro una Fiorentina in difficoltà?"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto per parlare dei temi del giorno l'ex calciatore Massimo Orlando per commentare i temi caldi del campionato:

Inter, 4° ko in campionato: cambia il giudizio su Chivu?

"Che doveva fare di più l'Inter? Si sapeva che il Milan avrebbe giocato così, l'Inter ha gestito la palla, ha avuto le sue occasioni. Il gol è un errore grave di Sommer anche, ma cosa poteva fare di più? C'è stato un episodio e un po' di fortuna per Allegri. Il Milan con le grandi ha un altro atteggiamento. E poi è rientrato Rabiot che è tanta roba. E si è difeso con 8 giocatori in area. Così è difficile trovare soluzioni per passarli. Serve la giocata personale o il cross. Contro la Juve ha fatto più male, perché l'ha persa contro una squadra non all'altezza delle prime 4-5 in campionato, ma ieri l'ha dominato il derby"

La Juve va piano anche con Spalletti, pari 1-1 con la Fiorentina: "E' stata la più brutta partita del weekend quella con la Fiorentina, ma la Viola aveva motivazioni. La Juve è andata con un 3-5-1-1, impaurita, Yildiz che non sapeva come andare. Sono preoccupato per i tifosi della Juve. Non c'è stata una giocata. Vlahovic è stato il migliore nel primo tempo, poi però la Juve non fa niente, sbaglia mille passaggi a centrocampo. La Juve non ha giocatori da Juve, a parte 3-4. Come fai con la Fiorentina in difficoltà a giocare così? Serviva una squadra più offensiva. Spalletti ha sbagliato la formazione iniziale. Ha bisogno di tempo ma doveva fare diversamente. E' una Juve irriconoscibile".