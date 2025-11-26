Pruzzo bacchetta la Roma: "In estate doveva pagare la clausola di Kean"

vedi letture

Robero Pruzzo, ex attaccante di Genoa, Roma e Fiorentina, ha parlato al Corriere della Sera, toccando il tema legato al centravanti della squadra di Gasperini e tirando in ballo in tal senso anche il club viola: "Finora Dovbyk e Ferguson non hanno fatto la differenza. E alla lunga l’assenza di un finalizzatore potresti pagarla. Avere un’unica opzione, mezze punte o trequartisti che siano, potrebbe risultare un handicap decisivo. Mi auguro per Gasperini e per la Roma che venga fatto uno sforzo a gennaio. Ora non sono così ottimista, c’è indecisione su quale strada percorrere.

Zirkzee? Magari. Gran bel giocatore. Ha tecnica e porterebbe comunque fisicità. La Roma in estate avrebbe dovuto prendere Kean pagando la clausola rescissoria da 52 milioni. Adesso è impossibile prenderlo, ma a giugno chissà…".