Morfeo sui tifosi viola: "Mi accusarono di non impegnarmi e di inventarmi gli infortuni"

Domenico Morfeo, ex viola, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco alcune delle sue parole: "Mi dispiace non essere sempre stato un professionista. Avessi avuto un’altra testa, chissà dove sarei arrivato. Mi è mancato quello, non mi piaceva correre né allenarmi".

Se potesse spendere un grazie a chi lo direbbe?

"Lo direi a Prandelli. Mi ha fatto esordire, è stato un secondo padre. Un allenatore preparatissimo, capace, intelligente. Il migliore mai avuto e uno dei migliori in Europa in assoluto".

Che ne pensa della coppia con Adriano?

"Un animale. Per me il più forte mai visto. Io e Adri eravamo legatissimi. Lo portai da me a San Benedetto dei Marsi e in un bar vedemmo dei signori anziani che sbattevano le carte. Così mi disse 'al primo gol che faccio esultiamo cosi'. Segnò subito e festeggiammo in quel modo".

A Firenze le diedero 'maglie della vergogna', con la scritta 'indegno' e la € di Euro al posto del giglio e rispose per le rime.

"L’importante è non abbassare mai la testa. Non avevano capito niente, mi accusavano di non impegnarmi e di voler mettere in mora la società. C’era persino chi diceva che mi inventassi gli infortuni".

Pensa che le sia mancato qualcosa?

"Avevo le qualità per essere titolare in Nazionale, non ho avuto la testa. Poi a un certo punto il resto aveva preso il sopravvento sul calcio e sulla mia voglia di giocare, così ho smesso. Non mi divertivo più. Oggi gestisco il mio ristorante a Parma e sono felice, la vita non finisce con il calcio".

Le manca il calcio?

"No, anzi mi fa schifo quello che vedo. Non tornerei mai. Lo trovo un mondo falso".