Inler: "Zaniolo fa allenamenti extra perché vuole dimostrare grandi cose"
Oggi alle 14:58
di Redazione FV

Gökhan Inler, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, è intervenuto durante Udinese Tonight ed ha parlato del momento che sta vivendo l'ex Fiorentina Nicolò Zaniolo: "Lui e Zanoli si stanno integrando abbastanza bene, si allenano forte. Zaniolo fa anche allenamenti extra, vuole dimostrare grandi cose. Zanoli è un ottimo ragazzo, sta aspettando la sua chance"