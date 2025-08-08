Il Gubbio acquista a titolo definitivo dal Trapani l'ex viola Federico Carraro

As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito dalla società Fc Trapani a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Federico Carraro. Nato a Padova il 23 Giugno 1992, Carraro è un centrocampista che ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Padova per passare poi alla Fiorentina.
Proprio con i viola Federico ha fatto il suo esordio nella massima serie nella stagione 2009 - 2010. Successivamente ha vestito le maglie di Modena, Pro Vercelli, Gavorrano, Pavia, Teramo, Imolese, Feralpisalò e Trapani.