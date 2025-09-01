Ufficiale

Il Cagliari ha il sostituto di Piccoli. Il Gallo Belotti ha firmato per un anno

Andrea Belotti riparte dal Cagliari. L'attaccante ex viola sostituirà così Roberto Piccoli passato alla Fiorentina, coi sardi che hanno depositato in Lega Serie A il contratto del trasferimento del centravanti, arrivato a titolo definitivo dal Como.