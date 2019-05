IACHINI, Samp e SPAL seguono l'ex Fiorentina

Cercasi allenatore in casa Sampdoria. Spunta l’idea Giuseppe Iachini, ex Fiorentina, reduce dall’esperienza all’Empoli dove si sono messi in mostra diversi giovani pronti al grande salto a conferma del lavoro svolto positivamente anche l’anno prima al Sassuolo, preso in zona retrocessione e portato all’undicesimo posto. Iachini un’idea dei blucerchiati, potrebbe diventare qualcosa di più nelle prossime settimane. E sullo sfondo la SPAL: se Semplici dovesse andare via, l’allenatore marchigiano sarebbe un serio candidato. Sampdoria e Spal a lavoro, tra le idee c’è Beppe Iachini.