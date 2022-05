IACHINI, A breve incontro con il Parma. Zanetti...

Sono ore decisive per l'ex allenatore viola Beppe Iachini che a breve, come sottolinea Tuttomercatoweb, si incontrerà con il Parma, che ha iniziato a guidare in corsa al posto di Maresca, non senza affanni in realtà ma in cui sono stati valorizzati diversi giovani. Le due parti si incontreranno per capire se, con il contratto in essere un'altra stagione, i programmi per il futuro coincidono. E sullo sfondo c'è sempre l'interesse della società per Paolo Zanetti, esonerato recentemente dal Venezia.