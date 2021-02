MIHA, Pace fatta coi tifosi. Ibra a Sanremo? Si riderà

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Bologna, il tecnico dei felsinei, l'ex viola Sinisa Mihajlovic, ha fatto chiarezza sulle polemiche relative alle parole da lui pronunciate in pullman qualche giorno fa e alla sua partecipazione a Sanremo: "I tifosi hanno espresso con noi quello che volevano chiarire, mi riferisco all'atmosfera sul pullman, le battute, ecc. Poi ho parlato io, anche se non mi sarei mai aspettato di dover chiarire qualcosa con i tifosi del Bologna dato che c'è una grande stima reciproca. Però quando c'è necessità di spiegarsi tra due parti che si amano vuol dire che qualcosa non è andato bene. Credo di essere l'ultima persona che vuole mancare di rispetto a questi tifosi. Poi ho fatto notare che viene sempre detto di quanto Bologna ha fatto per Mihajlovic, ma nessuno ricorda quando Sinisa ha fatto per i tifosi: la salvezza del primo anno, il lavoro dall'ospedale per guidare la squadra durante la malattia. Sono stato bravo io e sono stati bravi i tifosi, siamo pari. Altra cosa, quando giocavo e ora che alleno, io divento tifoso per quella squadra, sono un ultrà in panchina. Perciò se avessi mancato di rispetto ai tifosi e alla squadra, io avrei mancato di rispetto a me stesso e credo di dimostrarlo sempre: quando parlo con i giornalisti, quando guido la squadra, quando affronto gli arbitri...Sanremo? Ci andrò. Stamattina ho sentito Amadeus e gli ho detto che per fortuna non c'è il pubblico perché io e Ibra a cantare, i due Zingari, non so cosa può succedere. Sul ballo ho dimostrato che non ce la posso fare, sul canto penso sarà ancora peggio... Ci sarà da ridere. E anche Ibra che sul ballo va meglio di me, sul canto non è gran che. Poi dovremmo cantare in playback, ma a Sanremo si può?! Ad ogni modo sarà una bella esperienza, io amo i cantanti italiani, e poi l'Italia è un grande paese, l'unica cosa che vi manca è un po' di coraggio".