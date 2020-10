GRAZIANI, Viola da Europa ma volevo l'attaccante

L'ex attaccante viola Francesco Graziani, per tutti Ciccio, si è così espresso sul calciomercato della Fiorentina: "Io sono tra quelli che avevano caldeggiato l'arrivo di un attaccante, ma spero di essere smentito perché lo dico solo da tifoso, da osservatore. Se Milik avesse accettato, forse oggi staremmo parlando di una Fiorentina più forte. Nella mentalità dei dirigenti, però, anche così è possibile competere per l'Europa. Mi sarei aspettato un attaccante di peso, ma capisco che le difficoltà del mercato non l'abbiano permesso. La Fiorentina ha provato in tutte le maniere a prendere prima Milik e poi Piatek, ma si sono scontrati con le richieste economiche. Il club però è convinto che Kouame, Vlahovic e Cutrone assieme possono arrivare a trenta gol, ma se così non fosse si rischia di aver vanificato un mercato buono per il resto. Per me la squadra può lottare per l'Europa, ma intanto c'è da andare a vincere a La Spezia, che per me è una partita trappola".

L'addio di Chiesa è davvero un rimpianto?

"Io su di lui ho avuto sempre grande fiducia, ma anche a Firenze è sempre stato un gioiello. Pur non disputando stagioni straordinarie, tipo la scorsa non mi è piaciuta, si è vista della prospettiva. Se mi chiedete chi è più importante tra lui e Ribery è ovvio che dico FR7, perché Federico la differenza l'ha fatta solo a tratti, ma guardando al futuro chissà dove potrà arrivare. Se la Juventus però mette 60 milioni sul piatto in un momento così difficile, magari tanto stupidi non sono...".