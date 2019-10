GRAZIANI, Ribery? Valore aggiunto. Rigore Chiesa...

Francesco Graziani, ex attaccante viola, ha parlato del momento attuale della Fiorentina: "Nonostante non sia al massimo della condizione, Ribery incide: è entusiasta e andrà a rappresentare un valore aggiunto per questa squadra. Udinese? E' una partita da temere, poi l'orario delle 12:30 può scombussolare un po' ma la cosa vale per entrambe le squadre. Chiesa? Fa quello che deve fare e che gli è concesso dagli allenatori. Il rigore? Se va bene a Montella che l'abbia tirato lui, perché non dovrebbe andar bene a noi?... Badelj? Ha sempre dato il suo contributo, e crea anche situazioni adatte alla crescita di Castrovilli".