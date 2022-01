GRAZIANI, Mi piacerebbe coppia d'attacco Piatek-DV9

Francesco Graziani, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto per parlare di Krzysztof Piatek, nuovo acquisto dei viola. Queste le sue dichiarazioni: "E' il segnale che la società è davvero preparata e sicuramente una delle più lungimiranti: hanno cercato dei calciatori e sono stati presi. Mi ricordo come anche l'anno scorso Piatek fu cercato, ma poi saltò tutto. E' in grado sia di giocare al posto di Vlahovic che insieme al serbo, i numeri parlano per lui e le sue qualità confermano tutto. A Vlahovic avere Piatek in panchina non cambia nulla, anzi gli servirà da stimolo, ma sarebbe bello vederli insieme. I viola sperano che Vlahovic si metta nelle condizioni per essere ceduto perché, se va in scadenza, non entrano milioni fondamentali".