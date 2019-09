GRAZIANI, Io credo in questa Fiorentina. Su Pedro...

L'ex attaccante viola Francesco Graziani ha parlato di Fiorentina: "Sui cambi di Montella avrei qualcosa da eccepire, per esempio con la Juve avrei utilizzato Vlahovic invece di Boateng, anche se bisogna dire che la squadra gigliata ha dato il massimo. Così come contro il Napoli, con cui però non è finita bene. L'ultima sfida con l'Atalanta invece ha visto la Fiorentina mangiarsi tutto quel che di buono aveva fatto, ma continuo a credere in questa squadra. Centravanti? In estate sono stati fatti tentativi per i vari Llorente e Milik, poi è arrivato Pedro, che pur non conoscendolo immagino sia bravo, magari ci toglierà qualche soddisfazione. Se poi non dovesse cavarsela la società sarà pronta a tornare sul mercato a gennaio".