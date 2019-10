Francesco Graziani, ex giocatore della Fiorentina e Campione del Mondo nel 1982, ha parlato delle possibili convocazioni dell'Italia per gli Europei 2020. Questo ciò che ha detto sui giocatori della Fiorentina: "Per i centrocampisti io terrei in considerazione Castrovilli senza dubbio, mentre Chiesa è tra quelli che sicuramente porterei con me".