GONZALO, Questa Viola è meno bella della mia. Ora...

Fonte: Radio Bruno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex centrale viola Gonzalo Rodriguez parla così della Fiorentina: “I ricordi dell’esperienza a Firenze sono sempre molto belli. Una volta visto come erano i tifosi, è stato tutto molto facile. Macia, quando comprò me e Borja, sapeva che caratteristiche avevamo. Fortunatamente in viola non ebbi infortuni”.

Sulla stagione attuale: “Credo che la Fiorentina abbia cercato difensori meno tecnici ma più fisici. Quarta è bravo ad uscire palla al piede, ma questa viola non è bella stilisticamente come lo era la mia. Adesso comunque fa la Conference, ci sta bene e può vincere qualcosa. In campionato ormai non c’è niente da aspettarsi, ma non si può abbassare la guardia. Giocare ogni tre giorni è bello, ti allenavi poco ma ti divertivi di più”.