GONZALO, Il 4-2 alla Juventus la gioia più grande

L'ex difensore della Fiorentina e del Villarreal, Gonzalo Rodriguez, oggi opinionista tv che sarà presente stasera a Old Trafford per la gara del Sottomarino Giallo contro il Manchester United, ha parlato a Sky Sport: "Fare l'opinionista è difficile, mi piaceva più giocare ma ora lo faccio e mi piace molto anche questo. Giocare a Old Trafford è bellissimo, il sogno di ogni bambino ed è una partita speciale. Per il Villarreal lo è ancora di più".

Un ricordo della Fiorentina?

"Sono tutti belli, dalla prima volta che sono arrivato al primo e l'ultimo gol. Ho segnato anche con la Juventus e con il Milan, ma il 4-2 al Franchi contro la Juve è stato il più bello. Ho ancora tanti rapporti aperti con i miei ex compagni".