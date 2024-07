GOLLINI, È del Genoa: svolte oggi le visite mediche

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alberto Gilardino accoglie il suo nuovo portiere. La ricerca del Genoa per il sostituto di Josep Martinez, trasferitosi il mese scorso all'Inter con il ruolo di vice Sommer, è terminata. Sarà Pierluigi Gollini il prescelto dalla squadra mercato guidata dal direttore Marco Ottolini per difendere i pali rossoblù per la prossima stagione. Un casting lungo in cui la società ha cercato con oculatezza il proprio estremo difensore mettendo sui piatti della bilancia sia i parametri tecnici che quelli economici. E il giocatore emiliano ha raggiunto la città di Genova in queste ore, iniziando le visite mediche presso la "Casa della Salute" nel ponente cittadino.

Al termine delle quali si recherà a Villa Rostan per porre la firma sul contratto che lo legherà per la prossima stagione al club più antico d'Italia. Gollini sarà quindi a disposizione del mister piemontese per il prosieguo della preparazione e per le ultime due amichevoli contro Brescia e Monaco che precedono l'inizio ufficiali delle partite con la Coppa Italia contro la Reggiana. Il portiere arriva dall'Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a tre milioni di euro. Nell'ultimo anno e mezzo ha vestito la maglia del Napoli giocando quattro gare nella stagione dello scudetto azzurro e 10 in quella scorsa.