Gilardino cerca panchina: contatti con l'Udinese per l'ipotetico post Runjaic

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L'Udinese inizia a guardarsi intorno, in caso di addio di Kosta Runjaic. Come riporta TMW, in casa friulana si è consapevoli dell'ottimo lavoro svolto dal tecnico in questi anni alla guida dei bianconeri, il suo contratto è in scadenza nel 2027 e la possibilità che venga preso in considerazione da squadre più prestigiose esiste eccome.

Per questo, scrive TMW, l'Udinese sta iniziando a prendere contatti con i possibili sostituti, nel caso in cui si concretizzasse l'addio con lo stesso Runjaic. In tal senso, sono da registrare in queste ore i primi approcci con Alberto Gilardino, ex attaccante viola nonché allenatore attualmente libero dopo l'esonero dal Pisa nella stagione in corso.