GIAMPAOLO, Rebic caduto nella trappola di Mina

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi pomeriggio il Lecce è stato sconfitto dal Cagliari nello scontro diretto per la salvezza per 4-1. Oltre al risultato negativo, un'altra brutta notizia per i salentini è la squalifica di Rebic dopo l'espulsione per fallo di reazione su Mina. I due ex viola sono stati protagonisti di un diverbio dopo un contrasto con il centravanti giallorosso che ha colpito il difensore con una tacchettata. In conferenza stampa l'allenaore del Lecce Marco Giampaolo ha parlato proprio dell'episodio: "Allora, Rebic è un titolare.

Se lo inserisco è perchè mi aspetta il suo contributo. E' caduto nella trappola dell'espulsione, sapevamo, con tanto di filmato. Avevo detto di non cadere nella trappola di Mina! E' successo anche nella gara di Monza".