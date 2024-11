GERSON, Momento d'oro: primo gol con la Seleçao

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

La carriera di Gerson Santos da Silva potrebbe essere arrivata a un nuovo punto di svolta.

Il centrocampista brasiliano, che in Italia ha indossato le maglie di Roma e Fiorentina in due tappe non proprio indimenticabili, si era finalmente fatto conoscere al Marsiglia, sotto la guida di Jorge Sampaoli, ma era tornato nel limbo dopo l'addio del tecnico argentino. Gerson si è ritrovato nel Flamengo, il club che lo aveva accolto in prestito dal 2019 al 2021 e che ha investito 15 milioni nel gennaio 2023 per riportarlo in Brasile. Gerson, intanto, si gode il buon momento e la fiducia di Dorival Junior, che ha scelto di richiamarlo durante gli ultimi raduni della Seleçao: presente a settembre e ottobre, il ragazzo nato a Belford Roxo ha giocato da titolare le ultime due partite, contro Venezuela e Uruguay, e con la Celeste ha firmato il suo primo gol in nazionale.