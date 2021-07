GERSON, Ingaggio super al Marsiglia: i dettagli

Gerson Santos da Silva, meglio noto come Gerson, ricomincia dalla Francia: l'ex Fiorentina e Roma, che nelle ultime due stagioni ha militato nelle fila del Flamengo, torna in Europa. Per il centrocampista classe 1997 una nuova avventura con l'Olympique Marsiglia. L'OM lo ha prelevato dalla società brasiliana con una spesa di 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore, che nel sud della Francia arriverà a guadagnare 3 milioni di euro a stagione più evenutali bonus legati a presenze e risultati di squadra, che potrebbero portarlo a toccare la cifra di 3,6 milioni. Gerson diventa così il secondo giocatore più pagato nella rosa dei marsigliesi, dietro solo ad Arkadiusz Milik (che percepisce uno stipendio da 3,7 milioni l'anno).