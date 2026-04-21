Galli: "Squadra senza stimoli, chi vuole restare dimostri il suo valore e spazio ai giovani"

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L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato della gara di ieri dei viola a Lecce e inizia a guardare al futuro. Ecco le sue parole a Lady Radio: "La Fiorentina con 8 punti di vantaggio credo abbia messo la salvezza in cassaforte e la squadra mi dà l'impressione di non avere più stimoli. Se facessi una petizione tra i tifosi per non giocare più da qui alla fine, tutti la firmerebbero. La squadra fa fatica mentalmente, non abbiamo un'identità di gioco, ma prendiamoci il risultato e pensiamo ad altro. Ci sono ancora cinque partite, i giocatori che vogliono rimanere devono dimostrarlo in campo senza alibi, che sono finiti".

Poi l'ex numero uno gigliato afferma: "Vanoli ora deve dire ai giocatori che nelle prossime cinque partite non si fa sconti a nessuno, se poi c'è da lanciare un giovane lo si lancia. Se c'è un ragazzo che si è allenato con dedizione lo devi coinvolgere, non ti dico per cinque partite. Se un giovane merita di giocare non si guarda in faccia a nessuno. Paratici ha lanciato un messaggio con l'U23 che bisogna iniziare a programmare. Braschi e Puzzoli hanno giocato due minuti, senza spiraglio l'U23 per loro diventa determinante. Nessun giovane è pronto probabilmente, ma io un pensierino ce lo farei. Intanto, il prossimo anno ci rientra un gioiellino come Rubino che ha fatto quasi 30 gare a Carrara: vediamo di tenerlo, già con Comotto abbiamo perso un altro figlio d'arte che sta facendo le fortune del Milan. E per me il prossimo anno Martinelli torna a casa, De Gea se ha offerte in America o dove sia può andare"