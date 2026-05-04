Galli: "Kean va responsabilizzato al di là dei gol, si comporti da leader anche fuori dal campo"

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L'ex viola e campione del mondo Giovanni Galli ha parlato della sfida di questa sera tra Roma e Fiorentina ma anche del futuro viola. Sulla gara afferma a Lady Radio: "Sicuramente avrà più fame la Roma, che ha un vero obiettivo. Non sarà dunque una partita facile per la Fiorentina".

Sul futuro l'ex portiere si fida di Paratici: "Inutile tirare fuori un nuovo nome al giorno per la panchina, sarà il ds a darci segnali chiari, in base a come opera e a che tipo di calcio desidera vedere qui a Firenze".

Sul tema portieri, Galli aggiunge: "Sono un grande estimatore di De Gea, eccellente nella scorsa stagione ma caduto nel calderone come tutti in quella attuale. Intanto però occorre riportare Martinelli a Firenze: non vedo perché non si possa iniziare un nuovo ciclo con lui".

Categorico quando si parla di Kean: "Va responsabilizzato oltre i gol che può garantire perché è un leader e se resta qui deve comportarsi come tale, in campo e fuori. Prima di tutto viene infatti l'immagine del club, poi tutto il resto".