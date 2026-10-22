Lazio, prolungata l'assenza di Gudmundsson: l'islandese tornerà dopo la sosta

Lazio, prolungata l'assenza di Gudmundsson: l'islandese tornerà dopo la sostaFirenzeViola.it
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Ieri alle 14:30Ex viola
di Redazione FV

Lazio costretta a fare i conti con un’altra tegola sul fronte infortuni: il rientro di Albert Gudmundsson slitta ancora. Come riferisce Il Messaggero, gli ultimi accertamenti effettuati ieri a Formello non hanno evidenziato la formazione del callo osseo, elemento necessario per proseguire verso il recupero. Il fantasista islandese dovrà quindi attendere la conclusione della sosta per le nazionali di metà novembre prima di tornare a disposizione. Una nuova assenza che complica i piani in vista del fitto calendario dei biancocelesti, attesi da tre partite nell’arco di una sola settimana.