Il messaggio di Nico Gonzalez dopo l'infortunio: "Non voglio buttarmi giù dalla barca"

Dopo aver appreso l'esito degli esami svolti in giornata che hanno evidenziato una lesione di basso grado al soleo, l'ex Fiorentina oggi alla Juventus Nico Gonzalez ha affidato a una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram un messaggio di determinazione e voglia di riscatto: "Non ho voglia di buttarmi giù dalla barca. Tornerò più forte e con più voglia. Fino alla fine".

Parole con cui l'argentino ha voluto ribadire la propria intenzione di tornare al più presto a disposizione di Spalletti. Reduce dal rinnovo contrattuale con la Juventus fino al giugno 2030, l'ex viole Atletico Madrid ha totalizzato finora 9 presenze stagionali, mettendo a referto 2 gol e 1 assist. Sono invece 472 i minuti complessivamente disputati dall'argentino, che sarà adesso costretto a fermarsi per recuperare dall'infortunio muscolare.