GALBIATI, Mancano inserimenti di Castro. Il mercato...

Il doppio ex di Lazio e Fiorentina, Roberto Galbiati, ha parlato così prima della gara di domani: “Prandelli ha dimostrato di essere un allenatore preparato, che sa cosa vuole e sa moderare le parole. Credo che i giocatori lo debbano ascoltare attentamente. La partita? È molto difficile, la Lazio è un pessimo cliente e ha, dal centrocampo in su, degli elementi molto validi. Formazione? I giocatori sono quelli che sono, bisogna considerare che ci sono tra gare in una settimana. Con il modulo che usa Prandelli, si possono cambiare massimo due giocatori. Penso che il problema nostro, a parte l’attacco, sia la fascia sinistra, dove ci sarà un bel duello Lazzari-Biraghi. E il biancoceleste sta meglio del terzino viola. Zona bassa della classifica? Quando ci sono pochi gol ci sono tanti motivi. Evidentemente il gioco della Fiorentina è più improntato sull’attaccare gli avversari piuttosto che sull’impostare. Quello che manca di più sono gli inserimenti di Castrovilli che sono meno efficaci dell’anno scorso. Amrabat? È un giocatore da fuori area, mentre Castrovilli deve fare da seconda punta. In questo momento manca proprio l’inserimento di un giocatore come quello pugliese. Difesa viola migliore di quella della Lazio? La Lazio dalla mediana in su è da primi posti. In difesa ha avuto qualche problema anche se Acerbi è una sicurezza. Bisogna essere bravi a far creare meno occasioni da gol in fase offensiva, perché hanno giocatori che non perdonano. Cutrone? Penso che sia un giocatore interessantissimo. In Inghilterra ha trovato difficoltà e quando è stato preso, pensavo che avrebbe potuto far bene a Firenze. Il suo ruolo è stato un po’ ambiguo. Sarebbe stato l’ideale vederlo giocare come seconda punta, non come punta centrale o da esterno. È stata una spesa inutile. Cosa serve alla Fiorentina sul mercato? Un ragionatore di centrocampo, una punta che possa giocare insieme a Vlahovic (di esperienza), e un esterno.