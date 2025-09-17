Gabriele Gori: "Felice di essere ad Ascoli è grande piazza. Porto entusiasmo ed esperienza"

L'ex attaccante della Fiorentina, ora in forza all'Ascoli, Gabriele Gori è intervenuto in conferenza stampa per parlare delle prossime sfide che attendono la formazione marchigiana e sulla trattativa che l'ha portato in bianconero. Questo un estratto delle sue parole: "Il Direttore mi ha voluto fortemente da inizio mercato e questo mi ha lusingato, Ascoli mi è sempre piaciuta come piazza e per calore, porto grande entusiasmo ed esperienza, oltre ad un contributo morale ed etico. Qui ci sono tanti ragazzi giovani e coi più grandi ci siamo detti di dar loro un aiuto, questa piazza merita il meglio.

Patti l’ho ringraziato per avermi portato qui, gli ho detto che per le cose belle tante volte bisogna aspettare. Ascoli è una bella città, c’è un bel calore, ma ora vivere in casa Ascoli mi fa essere consapevole al 100%. Abbiamo strutture da serie A e non è scontato neanche in piazze importanti, dobbiamo sfruttare tutti i mezzi che questa splendida società ci mette a disposizione”.