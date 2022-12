G.ROSSI, Viola ha pochi giocatori in Qatar: un vantaggio

Giuseppe Rossi, ex attaccante della Fiorentina, ha speso parole in merito alla squadra viola e alla ripresa del campionato: “I calciatori al Mondiale torneranno sicuramente stanchi. Sarà molto importante la loro gestione. Bisogna evitare di forzare su questi elementi. La speranza è che i viola in Qatar tornino vogliosi di far bene anche alla Fiorentina, per riportarla in Europa. Credo che i viola abbiano il vantaggio di aver andato pochi giocatori al Mondiale, rispetto ad altre squadre. È una caratteristica che va sfruttata. Spero che la Fiorentina riprenda alla grande il campionato”.