FOTO, Diamanti amarcord viola. Alonso commenta...

Con una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram, Alessandro Diamanti ha voluto ricordare un momento passato coi suoi ex compagni ai tempi della Fiorentina. Lo scatto, che risale ai mesi (da gennaio a giugno 2015) in cui il centrocampista pratese ha vestito la maglia viola, ritrae lui stesso in compagnia di Joaquin e Marcos Alonso, due dei protagonisti di quelle annata della Fiorentina, attualmente in forza a Betis Siviglia e Chelsea. Foto pubblicata con la didascalia "Belli come il sole" e commentata subito dai due spagnoli: "Quanto siamo belli!" ha risposto Joaquin, mentre Alonso ha commentato ironicamente "Portatemi indietro perfavore".