FLACHI, Solo nei sogni 3 gol in 60' al Milan. Il 2-0...

L'ex attaccante viola Francesco Flachi ha commentato il momento della Fiorentina alla luce del prezioso successo di sabato contro il Milan. Ecco le sue parole: "E' stata una partita bellissima, la Fiorentina è stata cinica ed ha esaltato le sue qualità in contropiede. Contro l'Inter aveva giocato pure meglio, ma stavolta nelle ripartenze i viola sono stati micidiali. Sul 3-2 la squadra è stata brava a non disunirsi e a non perdere la concentrazione anche se penso che il gol del 2-0 abbia ammazzato la partita: il Milan si è disunito e la Fiorentina ha trovato tanti spazi per poter colpire. Solo nei sogni potevamo pensare che in 60' la Fiorentina potesse fare tre gol al Milan. Italiano è un grande perché ha portato ad alto livello alcuni giocatori che, pur avendo qualità, non riuscivano mai a far vedere il loro valore: è tornata la sintonia nello spogliatoio. Vlahovic? Si sta comportando da professionista, nulla da dire".