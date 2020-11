FLACHI, Ora stop alibi: fin qui ho visto pochi schemi

L'ex attaccante Francesco Flachi dice la sua sul momento della Fiorentina con il nuovo allenatore Cesare Prandelli: "L'impatto l'ha dato da subito, e i giocatori lo percepiscono. Parla e sembra un inno di spirito, di identità. Quest'anno abiamo sempre fatto fatica, e non so quanto potesse andare avanti Iachini: Prandelli ha avuto momenti bui, ma non scordiamoci chi è, per me può fare risultati prima del previsto. Le colpe vanno divise tra tutti, per me i primi sono i giocatori, anche se di schemi se ne sono visti pochi. Ora però gli alibi non ci sono più, l'esperienza di Prandelli può portare qualcosa anche sul gioco. Sembrava una Fiorentina triste, ora c'è bisogno di andare oltre al modulo e al gioco. L'allenatore deve dettare i tempi, con le giocate e la motivazione la squadra può tornare a competere, ma fin qui hanno fatto tutti fatica, anche a capire come muoversi e cosa fare con la palla. Soprattutto gli attaccanti".