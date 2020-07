FLACHI, Non eravamo così cattivi da un po'. Chiesa...

Francesco Flachi, ex attaccante viola, si è così espresso sulla prestazione della Fiorentina a Lecce: "Così cattivi non siamo mai stati ultimamente, abbiamo chiuso la pratica in mezz'ora contro un Lecce capace di vincere contro la Lazio. Siamo tornati ad essere una squadra: mi chiedo perché non lo si sia capito prima, ma almeno ora abbiamo la possibilità di pensare al futuro. Chiesa ha dato una bella risposta e penso che il gol di Cutrone segnato contro il Verona sia stato il più importante, in quanto ha dato quella sicurezza che ha portato la Fiorentina a giocare come ha giocato a Lecce. Poi c'è Ribery, che illumina tutto...".