FLACHI, Chiesa primadonna: forse ha sofferto Ribery

L'ex attaccante viola Francesco Flachi ha così parlato dei principali temi in casa Fiorentina: "Spero che questa sosta abbia fatto bene: l'Hellas viaggia, sia fisicamente che mentalmente e penso che ad inizio stagione potessero solo sognarsi una classifica così. Dal punto di vista della qualità non ci sarebbe partita, ma deve cambiare l'approccio. E spero che dopo Cagliari la società si sia fatta sentire, a volte serve fare la voce grossa per dare la carica. Chiesa? La sua preparazione è cominciata tardi, ha cambiato ruolo e può anche un po' aver sofferto l'arrivo di Ribery, essendo una primadonna. Non è una seconda punta, però, visto che a volte la foga lo porta ad essere ancora più egoista. Se il gol con la Nazionale lo ha sbloccato, però, può tornare a fare la differenza in tranquillità".