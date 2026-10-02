Pedro Gonçalves: "A Firenze mi trovo benissimo, il progetto viola è giovane e ambizioso".

Pedro Gonçalves ha raccontato le sue prime impressioni sulla nuova avventura in Italia. Il trequartista della Fiorentina è intervenuto ai microfoni dell'emittente portoghese Sport TV, soffermandosi sull'impatto con il calcio italiano, sul progetto viola e anche sulla Nazionale portoghese. Queste le sue parole:

Come sta andando la sua esperienza alla Fiorentina? "L'esperienza alla Fiorentina è molto positiva e mi sto trovando davvero bene. Ho trovato un club accogliente e familiare, dove tutti fanno il possibile per far sentire le persone a proprio agio. Sto cercando di adattarmi il più rapidamente possibile e penso che, fino a questo momento, le cose stiano andando bene".

Quali sono le principali differenze che ha notato tra il calcio italiano e quello portoghese? "Sono differenze che esistono ormai da diversi anni, soprattutto per quanto riguarda il modo in cui gli allenatori preparano le partite dal punto di vista tattico. Durante queste tre settimane di pausa ho avvertito molto anche il lavoro fisico. Il preparatore atletico è molto esigente, così come lo è l'allenatore, e ci fa correre parecchio. È probabilmente uno degli aspetti in cui avverto maggiormente la differenza. Non significa che in Portogallo non si lavori in questo modo, ma storicamente qui gli allenatori prestano molta attenzione alla tattica. È un aspetto al quale sto cercando di abituarmi".

Che tipo di progetto ha trovato a Firenze? "È un progetto giovane, così come lo è la squadra, ma allo stesso tempo molto ambizioso. L'obiettivo è affrontare ogni partita con la voglia di vincere. Grazie alla mia esperienza posso provare a dare il mio contributo sia dentro che fuori dal campo, trasmettendo ambizione e desiderio di ottenere risultati. La priorità, in questa stagione, è costruire un'identità".

Quanto sente vicino il ritorno in nazionale? "Ho già fatto parte della Nazionale e mi sento parte di questo gruppo. Adesso c'è un nuovo allenatore, con idee nuove. È un ambiente nel quale mi piace stare e cercherò di dare tutto me stesso. Per quanto dipenda da me, lavorerò al massimo affinché possa arrivare nuovamente una convocazione. Il mio compito è lavorare duramente ogni giorno per la Fiorentina".

Che cosa pensa di Jorge Jesus, nuovo commissario tecnico del portogallo? "La carriera di Jorge Jesus parla per lui. È un allenatore vincente, ha conquistato numerosi trofei e alle spalle ha un percorso ricco di successi. Proverà a dare una nuova identità al Portogallo e a conquistare altri trofei, che è quello che tutti noi desideriamo".