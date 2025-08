Faraoni svincolato, in cerca di squadra: "Aperto a tutto, ma voglio restare in Serie A"

vedi letture

Davide Faraoni è al momento svincolato. L'ex esterno della Fiorentina, tornato l'anno scorso al Verona dopo il prestito a Firenze, non ha rinnovato il proprio contratto con gli scaligeri ed è quindi ora libero di firmare gratuitamente con chiunque. Di questo e altro ha parlato oggi il giocatore nell'intervista rilasciata a SportMediaset: "Mi sento bene. È indubbiamente un'estate un po’ particolare perché non mi è mai successo di non essere in ritiro. Mi sto allenando tutti i giorni con un preparatore e uno staff, per essere pronto nel momento in cui arriverà una chiamata, sperando arrivi presto. Ho ancora tantissima fame e tantissima voglia di mettermi in gioco. Mi piace far parlare il campo e spero di averne la possibilità".

Prosegue lo stesso Faraoni: "Il mio procuratore è al lavoro per trovare la soluzione migliore. Sono aperto a tutto, ma non nego che la mia priorità resta quella di giocare in Serie A. È ancora presto perché il mercato non è ancora entrato nel vivo. In questo momento è il Napoli la squadra da battere, anche perché si è mossa bene sul mercato".