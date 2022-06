EX VIOLA, Sfumato il ritorno di Babacar al Modena

Sfuma il ritorno di El Khouma Babacar al Modena. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, i costi per riportare l'attaccante ex Fiorentina in Italia superano le disponibilità dei Canarini. Da ricordare l'ottima stagione del senegalese in maglia gialloblù, quando in prestito dai viola nella stagione 2013-14 segnò 20 reti in 39 partite.