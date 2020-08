EX VIOLA, La Salernitana vicina a Martorelli

Classe 1999 e 15 presenze nell'ultimo campionato di Serie C, Carlo Martorelli è stato uno dei giovani più interessanti del Girone B. Per il centrocampista scuola Fiorentina si prospetta un futuro in Serie B, alla Salernitana. E' previsto per domani l'incontro decisivo tra le parti, ma ormai non dovrebbero esserci problemi: sarà il giorno della fumata bianca, mancano gli ultimi dettagli.