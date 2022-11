EX VIOLA, Bati in Qatar: foto con Del Piero

Per un mese il Qatar sarà l'ombelico del mondo calcistico: tante vecchie glorie del passato sono già volate dalle parti di Doha per seguire le prime gare del Mondiale 2022. Tra di loro c'è anche Gabriel Omar Batistuta, leggenda della Fiorentina, che oggi ha assistito al tonfo della sua Argentina contro l'Arabia Saudita; a margine del match perso dalla squadra del CT Lionel Scaloni per 2-1, l'ex numero nove viola ha posato in foto con un'altra colonna del calcio italiano, Alessandro Del Piero. I simboli di Fiorentina e Juventus sono stati immortalati insieme in uno scatto pubblicato sul profilo dell'ex capitano bianconero. Ecco la foto: