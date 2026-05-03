Dzeko torna sull'addio ai viola: "Felice della scelta presa a gennaio. Non voglio smettere"

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Lo Schalke 04, dopo la vittoria per 1-0 contro il Fortuna Dusseldorf è stato promosso in Bundesliga dopo 3 stagioni nella seconda serie tedesca. Al termine del match l'ex attaccante della Fiorentina Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Sky Sport tornando anche sulla sua scelta di lasciare Firenze a gennaio e parlando di futuro. "Vedremo cosa succederà ma sono molto, molto soddisfatto e felice di aver preso questa decisione a gennaio. Non voglio smettere. Il calcio è la mia vita. Vedremo cosa succederà ai Mondiali, ma poi ci siederemo e vedremo cosa succederà".