Dzeko torna sull'addio ai viola: "Felice della scelta presa a gennaio. Non voglio smettere"
FirenzeViola.it
Lo Schalke 04, dopo la vittoria per 1-0 contro il Fortuna Dusseldorf è stato promosso in Bundesliga dopo 3 stagioni nella seconda serie tedesca. Al termine del match l'ex attaccante della Fiorentina Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Sky Sport tornando anche sulla sua scelta di lasciare Firenze a gennaio e parlando di futuro. "Vedremo cosa succederà ma sono molto, molto soddisfatto e felice di aver preso questa decisione a gennaio. Non voglio smettere. Il calcio è la mia vita. Vedremo cosa succederà ai Mondiali, ma poi ci siederemo e vedremo cosa succederà".
Pubblicità
Ex viola
Le più lette
Copertina
Alberto PolverosiFiorentina, prima la salvezza poi le grandi manovre. Il primo passo tocca alla proprietà: rilancio, rientro o gestione?
Luciana MagistratoFirenzeViolaVerso Roma-Fiorentina: Piccoli al lavoro per recuperare, il punto sugli infortunati
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com