DZEKO, Può abbracciare Kalinic e, forse, Brekalo

© foto di www.imagephotoagency.it

Edin Dzeko da Rino Gattuso in Croazia? È quanto riportano i colleghi turchi di Fotospor che evidenziano come l'attaccante bosniaco voglia lasciare dopo una sola stagione il Fenerbahçe a seguito dell'arrivo in panchina di José Mourinho col quale i rapporti non sarebbero ottimali.

Il giocatore è un obiettivo dell'Hajduk, pronto a lanciare il guanto di sfida ai rivali della Dinamo Zagabria con un acquisto top. I media croati fanno sapere che il giocatore gradirebbe il trasferimento a Spalato. Tuttavia non è da escludere anche una permanenza in Turchia, sebbene in un altro club: il Besiktas ha messo gli occhi sul bosniaco e punta a intavolare uno scambio con Vincent Aboubakar diretto al Fenerbahçe. 38 anni, Dzeko nel suo anno al Fenerbahçe ha segnato 25 reti e servito 10 assist in 46 partite.