Vieri: "Stasera partirei con Retegui-Kean. Dobbiamo qualificarci"
intervistato dal Corriere della Sera, Christian Vieri, ex attaccante viola, ha detto la sua sulla possibilità, da parte della Nazionale Italiana, di andare ai Mondiali: “Siamo l’Italia, dobbiamo farcela”.
Tutta la positività dell'ex bomber che saltò i Mondiali del 2006 per infortunio: “L’Irlanda del Nord è motivata e corre tanto, ma si gioca a Bergamo, in uno stadio azzurro”.
Un consiglio a Gennaro Gattuso, suo vecchio compagno di squadra: “Non gli devo suggerire nulla, ma partirei con Retegui-Kean. Pio? Meglio a gara in corso, è il futuro e va lasciato tranquillo”.
Infine proprio sull'attaccante dell'Inter e il rischio che, in Italia, nonostante la giovane età, gli si chieda troppo: “In Spagna, se Lamine Yamal sbaglia una partita, non succede nulla. Da noi c’è troppa pressione, succede il finimondo”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati